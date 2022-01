En 12 sider lang – og nedbarberet – rapport fra den særlige undersøger, Sue Gray, beskylder den britiske premierminister, Boris Johnson, for dårlig dømmekraft og for at have fejlet ved at tillade fester i regeringskontorerne, mens samfundet var lukket på grund af pandemien.

»En række af disse sammenkomster skulle ikke have været tilladt eller skulle ikke have udviklet sig, som de gjorde,« skriver Sue Gray i rapporten og opfor