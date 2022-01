I Skotland mistede en kvinde livet, da hun blev ramt af et træ i byen Aberdeen. Det oplyser skotsk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

En niårig dreng blev lørdag eftermiddag dræbt, da et træ væltede i stormen og ramte ham. Ulykken skete i Staffordshire i England, skriver Sky News.

Stormen Malik har lørdag krævet mindst to dødsofre i det nordlige Europa.

På Skotlands østkyst er der målt vindstød op til næsten 140 kilometer i timen.

I det sydlige Norge blev indbyggerne i 20 huse evakueret på grund af stenskred, der skyldes stormvejret, skriver nyhedsbureauet NTB.

I Sogndal er et udhus blevet knust i et stenskred, hvor en tonstung sten væltede ned over det.

Lørdag kunne de fleste beboere vende tilbage til deres huse, efter at området var undersøgt af geologer. Fire huse er dog stadig evakuerede, fordi de ligger et sted, hvor der er fare for stenskred.