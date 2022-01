Ung feminist og iranskfødt veteran skal lede Tysklands Grønne

Miljøpartiet De Grønne har lørdag valgt nye partiledere, kun en måned efter at partiet for første gang er gået med i en ny forbundsregering i Tyskland.

Lang har sagt, at hun vil sørge for ro i partiets ofte urolige bagland ved at ”gøre den grønne profil endnu tydeligere og stærkere”.

Partiet er nødt til at gå på kompromis i regeringssamarbejdet med forbundskansler Olaf Scholz og hans socialdemokratiske SPD og den tredje regeringspartner, det liberale FDP. Det slider ifølge iagttagere på græsrøddernes tålmodighed.

Omid Nouripour, der blev født i Teheran i 1975, er først og fremmest kendt for at tage mange udenrigspolitiske debatter i Forbundsdagen. Han har været medlem her i over 15 år.