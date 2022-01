Minister: Italiens præsident vil tage en periode mere

- Præsident Sergio Mattarellas velvilje i forhold til at tage endnu en periode, som et overvældende flertal af de politiske partier har bedt om, viser hans ansvarsfølelse og hans bånd til sit land og dets institutioner, siger hun.

Hidtil er det ikke lykkedes de politiske partier i Italiens underhus at finde en kompromiskandidat, de fleste kan støtte.

Underhuset har gjort syv forsøg på at nå til enighed om en kandidat ved afstemning.

Det er dog endnu ikke afgjort, om Mattarella fortsætter.

Ved lørdagens afstemning i Italiens underhus var det ham, der fik flest stemmer, nemlig 387. Men det er et godt stykke under de minimum 505 stemmer, der skal til for at genvælge ham som præsident.

Omkring 380 af underhusets medlemmer afstod fra at stemme, skriver nyhedsbureauet dpa.