Italiens præsident er genvalgt til en periode mere

Italiens præsident, Sergio Mattarella, er genvalgt til posten for endnu en periode.

Det viser optællingen efter en afstemning i parlamentets underhus lørdag eftermiddag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mattarella fik 759 stemmer. Han skulle bruge mindst 505 stemmer for at have et flertal bag sig.

Men det var først ved den ottende afstemning i denne uge, at det lykkedes de politiske partier i Italiens underhus at finde en kandidat, som et flertal kunne støtte.