Hvis det ikke var for ”partygate”, skandalen med fester i Downing Street under pandemien, ville Sue Gray have levet videre i gråzonen som totalt ukendt i den brede offentlighed.

Men i de seneste dage har hele det politiske univers i Storbritannien i åndeløs spænding ventet på den embedsmandsrapport forfattet af Gray, som kan afgøre premierminister Boris Johnsons politiske skæbne.