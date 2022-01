Ungarns Orban rejser til Rusland for at bede Putin om mere gas

Ungarn er Nato-medlem, og premierminister vil til Moskva for at få gas under krise mellem Nato og Rusland.

Ungarns premierminister, Viktor Orban, vil i næste uge under et besøg i Moskva forsøge at få flere forsyninger af naturgas fra Rusland. Det vil han fremføre under et møde med præsident Vladimir Putin. Det oplyser Orban til ungarsk radio. Ungarn er medlem af den transatlantiske forsvarsalliance Nato. Besøget i Moskva kommer på et tidspunkt med store spændinger mellem Nato og Rusland om Ukraine.

- Jeg vil gerne have forøget mængden af den gas, der skal leveres til Ungarn, i forhold til det tidligere aftalte niveau i den russisk-ungarske kontrakt, siger Orban. Ungarn indgik i august en langtrækkende kontrakt med det russiske gasselskab Gazprom om levering af naturgas. Det er leverancer, der går uden om en gasledning i Ukraine, som forbinder Rusland med Europa. Rusland og Vesten står over for en af de seneste årtiers værste krise, efter at Rusland har mobiliseret over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået Nato til at øge sit militære beredskab, mens USA og EU truer med ødelæggende økonomiske sanktioner, hvis Rusland trænger ind i Ukraine.

Orban siger fredag, at han også vil drøfte europæisk sikkerhed med Putin. For det er i Ungarns interesse, at der findes en fredelig løsning på krisen om Ukraine, siger han. - Selvfølgelig er Ungarn medlem af Nato og EU, så forud for hvert af sådanne møder vil jeg konsultere og koordinere med vore vestlige allierede, siger den ungarske regeringschef. Han vil holde møder med vestlige ledere de kommende dage, føjer han til.

Orban står over for et vanskeligt parlamentsvalg 3. april. Målinger viser, at han ikke er sikker på genvalg. En samlet opposition i Ungarn har opfordret ham til at aflyse besøget i Moskva, der er planlagt til tirsdag. Nyhedsbureauet Reuters har tidligere på ugen bedt det ungarske forsvarsministerium om at svare på, om Ungarn vil tage imod flere styrker fra Nato, som andre lande i Østeuropa har bedt om under Ukraine-krisen.

Men ministeriet har ikke svaret på henvendelsen.

