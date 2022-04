Det hele begyndte med en video. På få minutter blev Jacline Mouraud berømt i Frankrig på at gøre det, hun erkender, at franskmænd er eksperter i: at brokke sig.

Videoen, som hun den 18. oktober 2018 postede på de sociale medier, blev set over 6 mio. gange. Hendes budskab var, at lønnen ikke rakte, og at hun var træt af at betale til alt muligt.