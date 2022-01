USA til Rusland: Ukraine må selv vælge sine allierede

USA har meddelt Rusland, at Ukraine har ret til selv at vælge sine allierede. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, på et pressemøde onsdag aften dansk tid.

- Vi har gjort det klart, at der er kerneprincipper, som vi vil holde fast i og forsvare, herunder Ukraines suverænitet og territoriale integritet og staters ret til at vælge deres egne sikkerhedsforanstaltninger og alliancer, siger han.