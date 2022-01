Sveriges coronarestriktioner fortsætter i to uger endnu

Hvis situationen tillader det, vil Sverige begynde at afvikle coronarestriktioner fra 9. februar. Det meddeler den svenske socialminister, Lena Hallengren, på et pressemøde om pandemien onsdag.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, vurderer, at de nuværende restriktioner lægger en dæmper på smittespredningen. Og i lyset af de høje smittetal kan det være nødvendigt at beholde dem lidt endnu.

Folkhälsomyndigheten arbejder med et scenarie, hvor der ventes en top i slutningen af januar. Prognoser viser, at Sverige kan forvente mellem 45.000 og 69.000 daglige smittetilfælde inden for de næste to uger.

Mens Hallengren lufter muligheden for at ophæve mange restriktioner, understreger hun samtidig, at det stadig har stor betydning at få bremset smittespredning ved at mindske kontakt med andre.

- Antallet af vaccinationer må øges, understreger hun.