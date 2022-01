Polens brevdueentusiaster er rykket op i hakkeordenen

Polens brevdueentusiaster er rykket højere op i hakkeordenen og har i dag Europas største brevduesammenslutning med over 40.000 medlemmer. Mange af brevdueholderne har gjort sig bemærket internationalt ved at vinde striber af trofæer.

- Mine fugle er atleter, siger den 42-årige brevdueavler, som arvede sin passion for brevduer fra sin far og farfar.

Michal Trojczak åbner stolt et af sine mange bure og ser stille på, at en af hans godt 70 støvblå brevduer sætter af og flyver ud over det snedækkede landskab i det østlige Polen.

Trojczak siger, at han blev professionel avler, efter at han forlod hæren for et par år siden og indgik et partnerskab med en ven.

Men det halter, når det kommer til at avle duer med flotte stamtavler, som har stor betydning for fuglenes værdi.

Han håber nu på, at han og andre polske brevdueavlere inden for et årti kommer til at rivalisere med belgiske og hollandske brevdueavlere.

Dueslag har traditionelt været en del af Polens landskab - navnlig i mineregionerne, hvor dueavl har historiske rødder og har en næsten mytisk status.

Efter en dag i de mørke minegange er der mange minearbejdere, som har sat stor pris på at komme op i dagslyset og se på deres bevingede venner. Duerne køres hundredvis af kilometer væk fra deres loft og slippes fri. De finder hjem i kraft af evne til at mærke Jordens magnetfelt og orienterer sig ved at orientere sig efter solen.

Brevduer har en tophastighed på 120 kilometer i timen. Da Polen blev uafhængigt igen i 1918, blev dueavl et militær anliggende på grund af fuglenes evne til hurtigt at overbringe et brev.