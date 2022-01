Hollands regering er klar til at løbe risiko ved ny genåbning

Sundhedsminister Ernst Kuipers siger, at genåbningen er mulig, fordi hospitalsindlæggelserne fra omikronbølgen har vist sig at være lavere end frygtet.

Museer, teatre og zoologiske haver får også lov at genåbne fra onsdag, ligesom at der igen må komme et begrænset antal publikum til sportsbegivenheder.

- Vi tager et stort skridt mod at genåbne Holland yderligere. Det føles modstridende, fordi smittetallene stadig eksploderer.

Det kræver dog, at man kan vise et coronapas, der modtages ved vaccination eller overstået coronasygdom.

Natklubber skal forblive lukkede.

Meldingen om lempelserne kommer, efter at der i Holland opstod vrede blandt bar- og restaurantejere over, at sexarbejdere og frisører tidligere denne måned fik lov at vende tilbage på job, mens andre ikke fik lov.

Det førte blandt andet til, at caféer tog forskud på genåbningen i weekenden, mens museer i protest åbnede under dække af at være skønhedssaloner.