Udenrigsministeriet fraråder rejser til Ukraine

Det vurderes, at situationen i landet er stabil - ud over i Østukraine og på Krim - men at det hurtigt kan ændre sig, skriver ministeriet.

Udenrigsministeriet farver tirsdag hele Ukraine orange, hvilket er koden for, at alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes. Det fremgår af ministeriet hjemmeside.

- Hvis du rejser til Donetsk, Lugansk eller Krim-halvøen, har ambassaden meget begrænsede muligheder for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation, lyder det i rejsevejledningen.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at også det svenske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Også Norge og Finland fraråder alle rejser, der ikke er strengt nødvendige. Det skriver begge landes Udenrigsministerier på deres hjemmesider.

Den seneste tid har der været forhandlinger mellem USA og Rusland for at prøve at deeskalere den anspændte situation.

Det forventes, at Rusland har op mod 100.000 tropper nær den ukrainske grænse. USA har tidligere sagt, at de har underretninger, der peger på, at den russiske regering har planer om et angreb mod Ukraine ”tidligt i 2022”.

Konflikten mellem øst og vest blev optrappet i 2013, da Ukraine skulle underskrive en aftale med EU om tættere økonomisk samarbejde. Den daværende prorussiske præsident, Viktor Janukovitj, nægtede at underskrive aftalen, og det kommer til en folkelig opstand.