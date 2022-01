Britisk politi undersøger fester i Boris Johnsons kontorer

Britisk politi siger tirsdag, at det er ved at efterforske en række sammenkomster, som fandt sted i premierminister Boris Johnsons kontorer i Downing Street 10, mens samfundet var underlagt strenge covid-19-restriktioner.

De får ikke betydning for en igangværende undersøgelse, som regeringen selv står bag.

Johnson kæmper for sit politiske liv, efter at der er kommet nye afsløringer af, at han brød coronarestriktionerne ved at deltage i et surprise-fødselsdagsselskab i Downing Street, selv om der var forbud mod sociale sammenkomster indendørs.

Der ulmer også et oprør mod Johnson i hans eget konservative parti.

Undersøgelserne af festerne undersøges af den ledende embedsmand Sue Gray. Hun er i øjeblikket ved at udspørge en række kilder om sammenkomsterne.