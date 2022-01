EU-Kommissionens forslag om at give atomkraft det grønne stempel hård kritik fra kommissionens egne eksperter. Sverige har vedtaget at bygge et atomaffaldsdepot, der skal holde i 100.000 år.

Efter mere end 10 års forberedelse traf Sveriges regering i torsdags den endelige beslutning om at etablere et slutdepot til anvendt atombrændstof. »Vi gør det her for at tage ansvar, både for miljøet og for mennesker,« sagde miljøminister Annika Strandhäll (S).

Depotet skal etableres i klippeundergrunden nær atomkraftværket i Forsmark, der er et af Sveriges tre værker, omkring 130 km nord for Stockholm. Over de næste 50 år skal 6.000 jern- og kobberkapsler med hver to tons affald placeres i et tunnelsystem 500 meter under jordens overflade. Til sidst fyldes tunnellerne op med ler og forsegles. »Det er resultatet af mere end 40 års forskning og udvikling af en metode, som skal være sikker i op mod 100.000 år,« sagde Strandhäll. De grønnes tidligere miljøminister, Per Bolund, gik til modangreb:

»Det vigtige er ikke, hvor længe man har forsket,« sagde han til SVT. »Vores ansvar er ikke bare at tage en hurtig beslutning, men at tage en sikker beslutning,« sagde Bolund med henvisning til ekspertvurderinger af, at kobberkapslerne kan begynde at gå i opløsning allerede inden for de første 100 år i depotet. Reaktioner vælter ind Mens svenskerne kæmper med affaldet, er hele EU også i gang med en diskussion om atomkraft og nye investeringer heri. Opgøret er udløst af EU-Kommissionens forslag til den såkaldte taksonomi. Taksonomien definerer, hvad der er en grøn investering, så private og offentlige pengetanke har en fælles guide til, hvor midler kan investeres grønt.

EU-Kommissionen foreslog den 31. december, at både atomkraft og naturgas kommer med i den grønne kategori, og nu vælter reaktionerne ind.

Processen Kommissionens forslag om atomkraft og naturgas som grønne investeringer har form som en delegeret retsakt. Det er et lovgivningsmæssigt værktøj, som træder i kraft, med mindre det bremses af en indsigelse fra enten Europa-Parlamentet eller EU’s ministerråd, der består af de 27 landes regeringer. I ministerrådet kræves såkaldt ”super-kvalificeret flertal” for at bremse forslaget. Det vil sige 20 medlemslande, der tilsammen repræsenterer 65 pct. af EU’s befolkning. I Europa-Parlamentet kan en indsigelse med en delegeret retsakt vedtages med simpelt flertal, svarende til 353 stemmer, hvis alle deltager i afstemningen.

I sidste uge kom vurderingen fra kommissionens egen gruppe af eksperter fra de 27 EU-lande, der dumpede forslaget med et brag. Eksperterne mener, at atomkraft på mange måder bryder EU’s grundlæggende princip om, at nye tiltag ikke må risikere at gøre »markant skade« på klimaet. Det risikerer atomkraft at gøre på både »vand- og havressourcer, omstillingen til en cirkulær økonomi, bekæmpelse og kontrol af forurening og beskyttelsen af biodiversitet og økosystemer«. »Hvad angår nye atomkraftværker, så sikrer kriterierne ikke et substantielt bidrag til målet om klimaneutralitet i 2050 og skal ændres markant for at gøre det,« skrev de også. Også naturgassen som grøn overgangsløsning skydes ned. Naturgas er »langt fra grøn,« og selv om kommissionen bl.a. kræver, at kraftværker skal iblande grøn gas som f.eks. brint for at få det grønne stempel, er det slet ikke grønt nok, lyder eksperternes kritik. Danmark er imod Samtidig er en håndfuld regeringer gået på krigsstien mod EU-Kommissionens forslag, deriblandt Danmarks, som er imod at give både atomkraft og naturkraft det ”grønne stempel”. »I lyset af den lange levetid for både atomenergi og naturgasfaciliteter risikerer inddragelsen i taksonomien at føre til en teknologisk fastfrysning i mange årtier og dirigere investeringer væk fra vedvarende energi,« argumenterede klimaminister Dan Jørgensen (S) sammen med kollegerne fra Østrig, Spanien og Luxembourg i en nylig skriftlig udtalelse. En række klimaorganisationer har også kritiseret forslaget, og EU-Kommissionen tygger nu på al modstanden, inden den endelig lovtekst fremlægges »så hurtigt, som vi kan«, som en talsmand udtrykker det. Når det sker, venter slagsmålet i Europa-Parlamentet. Politisk kamp venter Forslaget om at grøn-stemple atomkraft og naturgas kan nemlig bremses enten i ministerrådet eller Europa-Parlamentet. I rådet kræver det dog mindst 20 lande imod, hvilket anses for urealistisk, da mange lande er afhængige af en af de to energiformer. I Europa-Parlamentet kræves derimod ”blot” simpelt flertal, 353 stemmer, for at bremse forslaget. Der er overordnet lagt op til et opgør mellem venstrefløjen, der vender sig mod både atomkraft og naturgas, og de borgerlige og højrefløjen, hvor mange er tilhængere. Den næststørste gruppe i parlamentet, det socialdemokratiske S&D, meddelte i sidste uge, at den »ikke kan støtte den foreslåede delegerede retsakt med dens nuværende indhold«. I stedte foreslår S&D en såkaldt »ravfarvet kategori« til de to omstridte energiformer. »Det er vigtigt, at vi ikke får defineret naturgas og atomkraft som grønt. Men da f.eks. naturgas trods alt er mere grønt end kul og olie, foreslår vi dette kompromis med en kategori til de to energiformer, så de i det mindste ikke bliver grønne,« siger den danske socialdemokrat Niels Fuglsang.

De Grønne og Venstrefløjen – med danske SF og Enhedslisten – er ligeledes stærkt imod forslaget. De tre partier har 256 mandater og mangler således små hundrede mandater for at kunne blokere. Det borgerlige EPP har 177 medlemmer, og den liberale Renew-gruppe har 101 medlemmer, som alle kan ventes at fordele sig efter nationale hensyn og politiske forskelle. F.eks. er danske Venstre og Radikale Venstre begge medlemmer af Renew og er hhv. for og imod atomkraft i taksonomien.