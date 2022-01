Omikron får Tyskland til at forlænge coronarestriktioner

Det er for tidligt at stramme eller lempe de nuværende restriktioner i Tyskland, mener landets ledere.

Tyskland har forlænget landets coronarestriktioner som følge af den hurtige spredning af omikronvarianten. Det oplyser den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er truffet i fællesskab med lederne fra de 16 delstater i Tyskland. - Nu er det tid til, at vi holder kursen, siger Scholz efter mødet med delstatslederne.

Regeringen vil tage mandagens beslutning op til genovervejelse, hvis smittetallene stiger eller falder drastisk. Indtil videre mener lederne, at det er for tidligt både at lempe eller stramme restriktioner taget den nuværende situation i betragtning. Samtidig har lederne vedtaget et mål om, at flere skal vaccineres i Tyskland. I øjeblikket er det knap 75 procent af befolkningen, der har fået mindst et stik mod coronavirus. - Det skal være langt flere endnu, siger Scholz mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Lederne er også blevet enige om at øge testkapaciteten for at håndtere de mange smittede. I mellemtiden kræver nogle politikere, at vaccinerne bliver obligatoriske, ligesom det er tilfældet i Østrig. Den tyske befolkning er underlagt flere restriktioner for at dæmme op for smitten, der flere gange i sidste uge var over 100.000 nye smittetilfælde om dagen. Sundhedsminister Karl Lauterbach sagde tidligere denne måned, at han forventer, at smittebølgen vil toppe i midten af februar.

Restriktionerne betyder blandt andet, at kun folk, som har fået et booster-stik eller tester negativt efter at være blevet fuldt vaccineret eller have været syge, har adgang til barer og restauranter.

Samtidig er det kun tilladt at samles ti mennesker eller to husstande privat, hvis der er uvaccinerede personer til stede. Næste gang, at forbundskansleren og delstatslederne skal drøfte coronarestriktioner, bliver 16. februar, oplyser Scholz ifølge Reuters.

/ritzau/