Skyderiet skete med en gevær i et auditorium på universitetets medicinske fakultet.

Efter at have skudt mod flere personer flygtede gerningsmanden fra universitetet, hvorefter han begik selvmord.

Fire personer meldes mandag såret af skud fra enlig angriber på universitetet i den tyske by Heidelberg. Angriberen er død, oplyser tysk politi.

Et stort opbud af politi er udkommanderet til universitetsområdet.

Politiet siger, at gerningsmanden, som øjensynligt handlede alene, trængte ind ved en forelæsning.

»Ifølge vore oplysninger skød gerningsmanden sig selv,« tilføjer han, idet han understreger, at politiet fortsat arbejder på at få klarhed over, hvad der er sket.

På det sociale medie Twitter har politiet tidligere opfordret folk til at holde sig på afstand af universitetsområdet.