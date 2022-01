Fire personer meldes mandag ramt af skud fra enlig angriber på universitetet i den tyske by Heidelberg. Angriberen er død, oplyser tysk politi. Ifølge flere tyske medier er også en af de fire ramte personer død. Der er tale om en ung kvinde, der blev erklæret død et par timer efter angrebet.

Efter at have skudt mod flere personer flygtede gerningsmanden fra universitetet, hvorefter han begik selvmord. Det bekræfter en talsmand for politiet til Südwestrundfunk.