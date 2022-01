USA har beordret familier til ambassadeansatte i Kiev hjem

Samtidig bør alle amerikanske statsborgere i det østeuropæiske land overveje at forlade landet som følge af truslen om militær indgriben fra Rusland.

I en særskilt meddelelse søndag advarer det amerikanske udenrigsministerium sine borgere mod at rejse til Rusland som følge af ”de igangværende spændinger langs grænsen til Ukraine”.

Det er ansatte, som ikke regnes som essentielle for driften af ambassaden, der har fået besked om, at de kan forlade landet.

- Den 23. januar 2022 har udenrigsministeriet godkendt en frivillig afrejse blandt amerikanske ansatte og givet familiemedlemmer ordre om at forlade ambassaden i Kiev på grund af den fortsatte trussel om russisk militærhandling, skriver ministeriet.

I sidste uge mødtes russiske topdiplomater med blandt andet Nato og USA for at diskutere situationen. Det dæmpede dog ikke spændingerne.

Rusland har indsat op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået flere vestlige lande til at frygte en russisk invasion.

- Skulle situationen blive forværret, kan amerikanske statsborgere forvente, at de amerikanske myndigheder vil organisere en evakuering, siger en unavngiven talsmand for udenrigsministeriet ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er de seneste dage kommet meldinger om, at USA forbereder en evakuering af sine borgere fra Ukraine.

- Amerikanske statsborgere frarådes på det kraftigste at rejse via landjorden fra Rusland til Ukraine gennem denne region, står der i en opdateret rejsevejledning fra ministeriet ifølge Reuters.

Mandag skal EU’s udenrigsministre mødes i Bruxelles for at diskutere situationen. Det ventes at munde ud i endnu en advarsel til Rusland.