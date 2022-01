Armeniens præsident savner indflydelse og går af

Han har ”ikke de nødvendige værktøjer til at påvirke de grundlæggende processer i indenrigs- og udenrigspolitik i en svær periode for landet”.

Sarkissian tilføjer, at han har taget beslutningen om at gå af efter grundige overvejelser.

- Det er absolut ikke en følelsesstyret beslutning, men er forbundet med en vis logik, siger han til det armenske nyhedsbureau Armenpress.

Han tilføjer, at Armenien mere end nogensinde har brug for ”fornuftige, gennemtænkte og afbalancerede tiltag”. Han opfordrer til, at forfatningen ændres, så præsidenten kan arbejde i et mere ”afbalanceret miljø”.

Sarkissian har været præsident i fire år. Han var sidste år midtpunkt i en indenrigspolitisk krise, der brød ud i kølvandet på en krig mellem Armenien og Aserbajdsjan i 2020.