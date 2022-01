Svensk præst prøveløslades 18 år efter bizar drabssag

Han blev i 2004 dømt for medvirken til drab og drabsforsøg. Det skete, efter at han havde overtalt sin barnepige til at dræbe hans hustru.

Under den højprofilerede retssag i 2004 blev der tegnet et billede, af, hvordan den psykisk ustabile barnepige, den dengang 26-årige Sara Svensson, på det nærmeste blev hjernevasket af præsten.

Drabet skete i den lille by Knutby, hvor en religiøs gruppe omkring pinsemenigheden dominerede det lille samfund øst for Uppsala.

- Det afhang af mig at sørge for, at præstens hustru kom i himmelen.

- Præsten sagde, at vores kærlighed var himmelsk, og at vort seksuelle forhold ikke var utroskab, til trods at vi begge var gift. Vi skulle indgå i en forening, og samlejet var en lykkes-handling over for Gud, forklarede hun.

Sara Svensson boede i præstens soveværelse, mens han ifølge hendes forklaring udkæmpede slag med djævelen.

Hver sejr blev fejret med et samleje, fik retten at vide. Præstens hustru boede i et gæsteværelse i en underetage af ejendommen.

Barnepigen blev dømt til psykiatrisk behandling og blev sluppet fri i 2011.

Helge Fossmo fik i 2019 nedsat sin straf fra livstid til 26 års fængsel.