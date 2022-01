Putin beskyldes for at ville indsætte prorussisk leder i Ukraine

Storbritanniens udenrigsministerium har angiveligt beviser for, at Rusland vil udskifte regeringen i Ukraine.

Storbritannien beskylder sent lørdag Rusland for at have planer om at indsætte en prorussisk leder i Ukraine. Det sker i en pressemeddelelse fra det britiske udenrigsministerium. I meddelelsen står der også, at Storbritannien har fundet bevis for, at russiske efterretningsofficerer har været i kontakt med en række tidligere ukrainske politikere for at planlægge en invasion.

Flere af dem skulle blandt andet være ledende personer med forbindelse til Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovitj, der er i eksil i Rusland. Det britiske udenrigsministerium har ikke fremlagt nogen beviser for beskyldningerne. De kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem Vesten og Rusland er særdeles høje, efter at Rusland har samlet titusindvis af soldater nær grænsen til Ukraine. Regeringen i Moskva har flere gange afvist, at den har planer om at invadere Ukraine. Ifølge det britiske udenrigsministerium overvejer Rusland at indsætte den tidligere ukrainske politiker Jevhen Murajev til at lede en prorussisk regering.

- Den information, der bliver frigivet i dag, viser, hvor langt Rusland er villig til at gå for at undergrave Ukraine. Det giver også indsigt i den måde, Kreml tænker på, siger den britiske udenrigsminister, Liz Truss, i en meddelelse. Regeringen i Rusland har ikke kommenteret beskyldningerne. En kilde i Storbritanniens udenrigsministerium siger til Reuters, at oplysningerne er blevet delt efter grundige overvejelser. Det er sket for at afskrække Rusland fra at vise yderligere aggression over for Ukraine, lyder det. 45-årige Jevhen Murajev er kendt som en prorussisk politiker, der er imod, at Ukraine nærmer sig Vesten. Ifølge en meningsmåling fra tænketanken Razumkov’s Centre udført i december er han den syvende mest populære kandidat til Ukraines præsidentvalg i 2024 med støtte fra 6,3 procent af vælgerne.

I et interview med den britiske avis The Observer afviser Murajev selv oplysningerne. - I har reddet min aften. Det britiske udenrigsministerium virker forvirret. Det ville ikke være særlig logisk. Jeg har forbud mod at rejse ind i Rusland. Ud over det er penge fra min fars firma i landet også blevet konfiskeret, siger han. De britiske meldinger kommer, dagen efter at ledende amerikanske og russiske diplomater ikke formåede at finde en løsning på krisen i Ukraine. Parterne blev dog enige om at fortsætte samtalerne og skal i næste uge mødes i Paris for at drøfte situationen.

/ritzau/Reuters