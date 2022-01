Taliban er på vej til Oslo i privatfly

15 højtstående Taliban-udsendinge er lørdag lettet i et privatfly fra lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, med kurs mod Norges hovedstad, Oslo. Her skal de for første gang mødes med repræsentanter for en række vestlige regeringer, efter at Taliban tog magten i Afghanistan i august sidste år. Det skriver en talsmand for Taliban på Twitter.

Den afghanske delegation består ifølge nyhedsbureauet AFP af 15 mænd. Den er ledet af den afghanske udenrigsminister, Amir Khan Muttaqi. Humanitær bistand, politik, uddannelse og økonomi vil være blandt de temaer, der skal drøftes ved forhandlingerne i Norge, skriver Talibans talsmand. En anden talsmand for den militante gruppe siger til nyhedsbureauet AFP, at Taliban ønsker at ”ændre krigsstemningen til en fredelige situation”. De planlagte møder i Oslo indledes søndag og varer tre dage i alt. Her skal Taliban og en række repræsentanter for vestlige lande tale om blandt andet nødhjælp og menneskerettigheder.

EU, USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien er blandt de lande, der deltager, skriver det norske nyhedsbureau NTB. USA sender en delegation til Oslo, der blandt andet tæller den særlige udsending til Afghanistan, Tom West, og Rana Amiri, der er specialudsending for afghanske piger, kvinder og menneskerettigheder. Der er også repræsentanter for USA’s finansministerium og den amerikanske bistandsorganisation USAID. Endnu har intet land i verden anerkendt den nye Taliban-regering i Afghanistan. Men flere lande har meddelt, at det kan være nødvendigt at tale med styret for blandt andet at koordinere hjælp til nødlidende afghanere. - Disse møder er ikke en blåstempling eller anerkendelse af Taliban, understregede Norges udenrigsminister, Anniken Huitfedt, fredag.

- Men vi bliver nødt til at tale med de reelle ledere i landet. Vi kan ikke tillade, at den politiske situation fører til en forværret humanitær katastrofe. Efter Talibans magtovertagelse for fem måneder siden er den humanitære situation i landet blevet markant værre. USA og andre lande har indefrosset den økonomiske hjælp og afskåret Taliban fra adgang til 9,5 milliarder dollar, som Afghanistans centralbank havde stående i banker i udlandet. De seneste vurderinger fra FN lyder på, at 23 millioner afghanere - eller lidt over halvdelen af befolkningen - er truet af sult, skriver AFP.

/ritzau/