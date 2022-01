Irland fjerner de fleste restriktioner efter faldende smitte

Irlands regering har besluttet at droppe de fleste af landets coronarestriktioner såsom tidligere lukketider for barer og restauranter samt afstandskrav.

Det er ellers ikke mere end en måned siden, at de irske myndigheder strammede landets restriktioner som modsvar på stigende smittetal.

Det tvang blandt andet natklubber til at holde lukket hen over jul og nytår, men de kan nu se frem til at genåbne igen, fordi smitten i Irland er ved at komme under kontrol.

- Jeg har stået her på mange mørke dage, men i dag er en god dag, siger Michael Martin i talen.

- Vi er nået frem til, at rationalet og begrundelserne for at fastholde de fleste af vores restriktioner, ikke længere er relevante.