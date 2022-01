På den ene side lettelse og håb. På den anden side en dyb mistro til naboen mod øst. Sådan beskriver Jyllands-Postens udsendte stemningen i Ukraines hovedstad, Kiev, efter at der fredag har været et længe ventet møde mellem den amerikanske og den russiske udenrigsminister om den anspændte situation på grænsen mellem Ukraine og Rusland.

Her blev de to lande enige om at fortsætte dialogen. Og mens USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, advarede om »et hurtigt, fælles og alvorligt modsvar«, hvis Rusland invaderer Ukraine, så gentog hans russiske modpart, Sergej Lavrov, at russerne ikke har nogen planer om en sådan invasion. I Kiev mødte vores udsendte journalist, Michael Bjerre, efterfølgende en gruppe unge mennesker ved en mindemur for de faldne i konflikten i det østlige Ukraine, der har stået på siden 2014. »De håber allesammen det bedste, og helt overordnet glæder de sig over meldingen om, at dialogen fortsætter. Det er jo trods alt et bedre resultat, end at der ikke havde været mere at snakke om,« fortæller Michael Bjerre.

Når det er sagt, så delte de unge mennesker sig i to holdningsmæssigt forskellige grupper, forklarer Michael Bjerre. Den ene gruppe tror på det bedste. »Det afspejler et håb om, at den her store katastrofe måske kan undgås, og at man kan få en situation, hvor Rusland måske trækker sig lidt tilbage,« siger Michael Bjerre. Den anden gruppe er mere mistroisk over for den store nabo. »De siger, at ”ja, vi har hørt det hele før, det er bare en masse diplomatsnak og girafsprog, og Rusland har før lovet og forsikret, men de bliver alligevel ved med at opføre sig truende”. De mener, at det bare er snak, når Lavrov siger, at Rusland ikke er på vej til at angribe,» fortæller Michael Bjerre.

Generelt giver indbyggerne i Kiev over for Michael Bjerre udtryk for, at de er blevet mere nervøse på grund af situationen ved grænsen, hvor det vurderes, at Rusland har opstillet omkring 100.000 soldater. Men samtidig fortsætter hverdagen i den ukrainske hovedstad, hvor der bor i underkanten af tre mio. mennesker. »Folk synes, det er lidt surrealistisk, for her i Kiev er der jo fredeligt. Der er langt herfra og ud til de urolige områder, så de kan leve en stille, rolig og fredelig hverdag, samtidig med at der er krig i Østukraine og den her troppeopbygning ved grænsen,« siger Michael Bjerre. Ud over troppeopbygningen på grænsen fra Rusland har Kreml sendt styrker til Hviderusland, der ligeledes deler en grænse med Ukraine. Senest har Moskva ifølge den ukrainske efterretningstjeneste i hemmelighed flyttet materiel såsom mortergranater og kampvogne ind i det østlige Ukraine, skrev nyhedsbureauet Reuters fredag.