Parlamentet i Østrig har torsdag aften godkendt en lov, som giver alle borgere i landet pligt til at lade sig vaccinere mod covid-19.

Der er både gulerod og pisk i den nye vaccinelov. Med tvangsbøder og store pengepræmier.

Et stort flertal i parlamentet - 137 mod 33 - støtter beslutningen. De satser på, at den nye vaccinelov vil være et effektivt våben mod fremtidige bølger af covid-19 og ikke bare mod den aktuelle omikronvariant, der lige nu dominerer i hele Europa.