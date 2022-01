Rusland-kendere hælder til fredelig løsning på Ukraine-konflikt

Der er risiko for, at Rusland og Ukraine kan ende i krig mod hinanden. Men to kendere regner ikke med det.

Ukraine er i øjeblikket centrum for store spændinger mellem USA og Rusland, og det kan potentielt udvikle sig til en krig mellem de to supermagter. Men umiddelbart vurderes en fredelig løsning som det mest sandsynlige. Sådan lyder det fra Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og Søren Riishøj, lektor på Institut for Syddansk Universitet. Begge har i flere år fulgt udviklingen i forholdet mellem Ukraine og Rusland.

I forvejen har de to østeuropæiske lande ligget i konflikt, siden Rusland i 2014 invaderede og annekterede halvøen Krim fra Ukraine. Konflikten er taget til på det seneste, hvor Rusland har flyttet op mod 100.000 soldater til grænsen til Ukraine. Det er medvirkende til, at de amerikanske myndigheder tirsdag har advaret om, at et muligt russisk angreb mod Ukraine kan være på trapperne. Søren Riishøj deler ikke den bekymring til fulde. Han ser det som usandsynligt, at Rusland vil angribe Ukraine.

- Jeg mener, at de vurderinger, der går på, at man er meget tæt på, er overdrevne. Der er ikke indikation på, at den opmarch, der sker på russisk side, indikerer et angreb om meget kort tid. Sådan er våbnene ikke i øjeblikket. - Men det er klart, at Rusland garderer sig, fordi det samme sker i Ukraine, hvor man opruster. Det er en ond spiral, der kører, og man kan ikke udelukke noget. - Jeg tror dog ikke på, at Rusland skulle ønske at angribe Ukraine uprovokeret, siger Søren Riishøj. Heller ikke Flemming Splidsboel ser en krig som det mest sandsynlige scenarie. Men risikoen er til stede. - Jeg vil vurdere, at der er en sandsynlighed for krig. Altså en russisk invasion af dele af Ukraine. Men jeg mener stadig, at en forhandlingsløsning er det mest sandsynlige, siger Flemming Splidsboel.

Han begrunder sin vurdering med, at den seneste tids forhandlinger mellem USA og Rusland stadig pågår. Allerede på fredag skal parterne igen mødes. - Det er jo et godt tegn, og det er også noget, der bliver budt velkommen af russerne, siger Flemming Splidsboel. Rusland har krævet, at Ukraine ikke optages i forsvarsalliancen Nato, hvor USA er et af de 30 medlemmer. Flemming Splidsboel ser det ikke som en mulighed, at USA i forhandlingerne med Rusland kan love, at Nato ikke vil optage Ukraine som medlem. Men USA kommer formentlig til at skulle kunne tilbyde Rusland et eller andet i forhandlingerne. - Det kan være nogle løfter eller nogle garantier, som ikke er noget helt stort. - Men Rusland ønsker at tage noget med tilbage til den russiske offentlighed, der vil kunne præsenteres som en sejr. - Det vil være vigtigt for den russiske side at kunne sige, at de har vundet noget i den her konflikt, siger Flemming Splidsboel.

/ritzau/