Tyskland har oversteget 100.000 nye smittetilfælde på et døgn

I landet med over 83 millioner indbyggere har der de seneste syv dage været 584,4 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere ifølge RKI.

Tyskland har strammet landets restriktioner yderligere i et forsøg på at mindske smittespredningen.

Det betyder blandt andet, at kun folk, som har fået et booster-stik eller tester negativt efter at være blevet fuldt vaccineret eller have været syge, har adgang til barer og restauranter.

Samtidig er det kun tilladt at samles ti mennesker eller to husstande privat, hvis der er uvaccinerede personer til stede.