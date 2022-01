Flytrafikken ved Bromma-lufthavnen nordvest for Stockholm er blevet omdirigeret, efter at der er observeret droner i området. Det skriver avisen Aftonbladet.

Der er de seneste dage blevet observeret flere droner over tre af landets atomkraftværker. Mandag blev der også observeret, hvad der karakteriseres som en militær vingedrone over regeringskvarteret i Stockholm.

Ud over rapporter om overflyvning af Forsmark er der også rapporter om, at en genstand fløj over to andre atomkraftværker fredag. Lørdag kom der også en melding om en mulig drone ved det nedlagte atomkraftværk Barsebäck i Skåne.

Politiet siger, at der ikke er nogen tegn på, at droner har kastet noget ned ved atomkraftværkerne.