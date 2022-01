Stedet er listigt, og fra gaden går man ned ad stejle trappetrin, før man ad en mørk, massiv dør træder ind i lastens hule, hvor Veronika Kopylash, en ung, smuk ukrainsk kvinde med langt mørkt hår, har det festligt.

I hippe områder i Kiev er mange af sovjettidens luftangrebsbeskyttelsesrum blevet forvandlet til fancy barer, men med Putins optrapning på østfronten i Ukraine må mange af dem forberede sig på at blive det igen. Denne aften tjener The Drinkery dog mest som beskyttelse for kulden. Og deru