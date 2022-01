Ældre uden vaccine skal betale månedlig bøde i Grækenland

Det sker for at øge vaccinetilslutningen blandt de ældre græske borgere.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagde i sidste uge til det græske medie ANT1, at der er en meget simpel måde, hvorpå man kan slippe for bøde.

De græske sundhedsmyndigheder vil nu overlevere navnene på ikkevaccinerede ældre borgere til finansmyndighederne, der står for at udskrive bøderne. Pengene vil gå til hospitaler i Grækenland.

Det har hævet andelen af vaccinerede i aldersgruppen til 90 procent.

Premierminister Mitsotakis har afvist at ville indføre obligatorisk vaccination for andre aldersgrupper. Årsagen er, at det primært er de ældre, der bliver alvorligt syge og har brug for behandling på hospitalet.