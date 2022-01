Grækenland, Spanien og Italien har længe været i frontlinjen for trafikken af flygtninge og migranter over Middelhavet.

Nu slår Cypern også alarm.

Ø-nationen i det østlige Middelhav har det seneste år oplevet en fordobling i tilstrømningen. Sammenlagt forsøgte omkring 10.400 personer i 2021 at krydse grænsen til Cypern illegalt for at søge asyl, fremgår det af tal fra EU’s grænseagentur, Frontex.