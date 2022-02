På Jyllands-Postens kontor i Bruxelles gælder for tiden tre covid-19-regler, som vi tilstræber at følge. Kontoret er et enmandskontor beliggende i en bygning, der har EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd som nære naboer.

To af reglerne har de belgiske myndigheder fundet på, den tredje er indført af kontorets leder (og altså eneste medarbejder) – korrespondenten.