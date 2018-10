Kofod foreslår 112-nummer i EU til milliardsvindel med skat

Regler og retningslinjer er der allerede. Men EU-landene har ikke været gode nok til at dele oplysninger i sager om skattesnyd, der også kostede danske skatteborgere milliarder af kroner.

Det siger EU's økonomikommissær i forlængelse af den seneste skandale om svindel med udbytteskat.

- Det er medlemslandene, der har ansvaret for at gennemføre det, der er blevet vedtaget, siger Pierre Moscovici.

Han hævder, at den seneste skandale, hvor der er svindlet for anslået 410 milliarder kroner på EU-plan, ikke kunne være sket i dag, hvis landene havde implementeret og overholdt de regler, der er vedtaget.

Leder af Europa-Parlamentets særlige udvalg for skattesnyd Jeppe Kofod deler opfordringen til medlemslandene.

Han kritiserer i debatten Tyskland for ikke at have delt oplysninger med Danmark, da tyskerne for år tilbage blev klar over, at bankfolk havde gang i omfattende snyd.

- Vi skal have en slags europæisk alarmcentral, et 112-nummer man ringer til, når der opdages grænseoverskridende skattefusk i medlemslandene. Så vores politi og skattemyndigheder bliver advaret, siger Kofod.

Der er behov for en mere klar procedure for, hvad et land skal gøre, hvis det opdager snyd, mener den danske socialdemokrat.

- De 28 medlemslande har heller ikke levet op til lovgivningen mod hvidvask, finansiel kriminalitet og skattefusk ved at lave et samarbejde, hvor man deler oplysninger og hjælper hinanden, siger Kofod.

Han ønsker en koordinerende enhed i EU, hvor medlemslandene og kommissionen hjælper landene med at dele oplysninger.

Moscovici ønsker et tættere samarbejde om skattepolitik i EU.

- Med en koordineret skattepolitik vil vi kunne udgå sådanne skattesmuthuller og muligheder for svindel, siger Moscovici.

Kommissæren vil fremlægge disse idéer snart, siger han.

EU-landene var også repræsenteret i debatten ved Karoline Edtstadler, der er statssekretær i indenrigsministeriet i Østrig. Østrig har formandskabet i EU. Hun pointerede før debatten, at "landene følger udviklingen tæt".

Det var helt utilfredsstillende, mener lederen af det særlige udvalg for skattesnyd.

- Jeg synes, at rådets repræsentant (Edtstadler, red.) var rystende ringe til at forstå, hvad problemet er: At der ikke er et ordentligt samarbejde mellem de 28 medlemslande til at opklare og efterforske, siger Jeppe Kofod.