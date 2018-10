Löfven om svensk regering: Ingen partier forhandler

Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, fortsætter forsøget med at danne regering i Sverige.

Men det er svært og kompliceret siger han, da han mandag formiddag informerer sine politiske kolleger og offentligheden om arbejdet.

- Vi har haft respektfulde og konstruktive samtaler, men det er ikke sådan, at nogle positioner er forandrede, vi har ikke forhandlet, siger han ifølge avisen Sydsvenskan.

Sådan lyder meldingen, efter at Löfven mandag morgen mødtes med Riksdagens formand, talmannen.

Den socialdemokratiske leder fik opgaven med at forsøge at dane regering, efter at Moderaternas leder, Ulf Kristersson, kastede håndklædet i ringen.

Svenske socialdemokrater skal forsøge at danne regering

Der har ikke været mange meldinger fra Löfven, siden han overtog forhandlingerne for en uge siden.

Det har hele tiden været meningen, at forhandlingslederen skulle meddele Norlén, hvordan forhandlingerne går midtvejs i forsøget.

Mandag taler Löfven således både med resten af Riksdagen og pressen om, hvordan det skrider frem..

- Jeg vurderer, at vi har fået bedre forståelse for hinandens positioner, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal komme fremad, siger han efter mødet ifølge nyhedsbureauet TT.

Löfven understreger, at det kommer til at tage tid at danne en regering, og at det vil være svært.

I forrige uge sagde Löfven, at han helst ser et samarbejde på tværs af de politiske blokke i midten af feltet.

Sverige gik til valg 9. september. Men resultatet gav ingen oplagt statsminister, efter at borgerne havde været til stemmeurnerne.

Det er blandt andet svært, fordi to ud af fire borgerlige partiet nægter at støtte en regering, der passivt eller aktivt bliver støttet af Sverigesdemokraterna.

Den samme holdning hersker i den regerende rød-grønne blok.