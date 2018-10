Alle advarer om overhængende fare for kollaps – men fjeldet står stadig

Fareniveauet er hævet til rødt omkring det norske fjeld Veslemannen, som er en del af fjeldpartiet Mannen i Romsdal. Rødt fareniveau betyder »ekstrem fare« for, at en større eller mindre del af fjeldet styrter sammen.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som holder et skarpt øje med fjeldets bevægelser, skriver i søndagens daglige rapport, at »civilforsvaret har registreret flere stenskred i nat«, og at den øvre del af fjeldet bevæger sig med »knap 15 centimeter i døgnet«.

Samtidig har Norges meteorologiske institut varslet mere nedbør, hvilket forventes at gøre fjeldet – der ifølge NVE er »meget følsomt over for vandtilførsel« – endnu mere ustabilt, end det er i forvejen, og beboerne i nærheden er blevet evakueret.

Veslemannen, som ses her, er "lillebror" til fjeldet Mannen, der er en del af et større fjeldkompleks. Foto: Svein Ove Ekornesvaag/Ritzau Scanpix

Det lyder, som om Veslemannen er i overhængende fare for at kollapse fuldstændig. Men det er tilladt at slå koldt vand i blodet, hvad det angår.

Beboerne nær Veslemannen er med den nye opgradering af fareniveauet blevet evakueret for sjette gang alene i år. Siden 2014 er beboerne ved fjeldets fod ifølge NRK blevet evakueret 11 gange, og en jernbanestrækning er blevet lukket.

Beboere evakueret fra norsk fjeld af frygt for stenskred

Læser man de seneste varsler igennem, er fareniveauet blevet hævet og sænket flere gange gennem de seneste uger og måneder. Hver gang har NVE meddelt, at der er »ekstrem fare« for, at dele af fjeldet skrider.

Ud over små stenskred er der dog hidtil ikke sket noget.

Men hvorfor bliver NVE så ved med at udsende varsler om »ekstrem« nedstyrtningsfare for det 120.000-180.000 kubikmeter store fjeld?

Det har geologerne i det seneste år måttet svare på.

»Den nationale beredskabsplan for fjeldskred fastlægger principperne for brug af fareniveau. Det er NVE’s ansvar at foretage en samlet vurdering af hver enkelt af fjeldpartierne, vi overvåger, og udarbejde interne retningslinjer for hvert af disse. Vi har foretaget fornuftige vurderinger af fareniveauet ud fra de forudsætninger, vi til enhver tid har haft,« lød det i december sidste år i en kommentar fra alle medarbejderne i NVE’s sektion for fjeldskred i det norske medie TU.

Beboere evakueret: Norsk fjeld rykker atter på sig

Veslemannens øvre del forskød sig fra 2014-2017 i alt fem meter, og geologerne har god grund til at tro, at disse forskydninger har påvirket den nedre del af fjeldet. Hvis den nedre del af fjeldet bliver meget ustabil, er der risiko for et stort skred.

Grunden til, at man vælger ikke at sprænge dele af det ustabile fjeld og dermed udløse et større skred, er, at man er bange for at gøre en større del af fjeldet ustabilt ved sprængningen, samt at det vil være livsfarligt for mandskabet at arbejde på fjeldet.

NVE har i alt syv store ustabile fjeldpartier, som man holder øje med. Mannen, som er en del af det tre kilometer lange Børa-Mannen-kompleks, er et af de mest ustabile af fjeldene.