Prisbelønnet skoleavis i modvind: Ville bringe og kommentere de studerendes nøgenbilleder

»Send nøgenbilleder,« lød den omstridte opfordringen til læserne af universitetsavisen York Post, Englands mest hædrede studenteravis, på bagsidens af avisens seneste udgave.

Det skriver den engelske avis The Times.

I avisen, der siden er blevet tilbagekaldt af University of Yorks studenterforening, stod der, at indsendte billeder ville blive printet i kommende versioner af avisen. De ville også blive »bedømt anonymt af avisens ekspertpanel«.

Opfordringen var en del af en ny sektion i avisen, der skulle have heddet »Nude Review«. Formålet var ifølge en onlineversion af avisopslaget: »Et opgør med lav-indsats, lavkvalitets nøgenbilleder«.

Avisens eget "nøgenbilledspanel" havde til hensigt at kommentere billederne på godt og ondt og give tips til, hvordan man kunne tage sig bedre ud på nye nøgenbilleder i fremtiden.

En af flere oprørte studerende var hurtig til at problematisere avisens initiativ. I et opslag på det sociale medie Twitter går han kritisk til avisen med spørgsmålet: »Hvad hvis det her bliver brugt til at ydmyge folk med hævnporno?«

This is exploitative, has huge GDPR and safeguarding issues and will result no doubt in some incredible traumatised people. If it's a bad joke, why do they have an actual link you can submit stuff to? Horrific— Fuck The Tab (@dvoradikal) 19. oktober 2018

I en official udmelding på universitets studenterforening, YUSU’s, hjemmeside, giver en talsmand for universitetets studenterforening udtryk for, at foreningen er »skuffet« og »forstyrret« over avisudgaven.

»Det her lever ikke op til vores universitetsmediers journalistiske standard eller YUSU’s værdier og forpligtigelse til at skabe et inkluderende miljø for vores studerende’’ og ’’Det er komplet uacceptabelt,« lyder det fra foreningen.

Ifølge studenterforeningen er avisudgaven blevet offentliggjort udenom almindelig praksis. Bagsiden er derfor ikke blevet godkendt af studenterforeningen, før den ramte trykkeriet og fandt vej til læserne.

Den ledende redaktion på York Vision har siden undskyldt for episoden, den kalder for »en fejlvurdering«.

