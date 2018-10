Måling: Tyskerne giver et kolossalt rygklap til lille parti

Det tyske miljøparti De Grønne har vind i sejlene for tiden.

Senest samlede partiet 19 pct. af stemmerne ved delstatsvalget i det ellers traditionelt konservative Bayern, og nu viser en måling foretaget af analyseinstituttet Infratest dimap for magasinet Der Spiegel, at 47 pct. af tyskerne ser sig selv som potentielle De Grønne-vælgere.

Samtidig svarer 22 pct. af vælgerne, at man kan forestille sig en forbundskansler fra De Grønne efter det næste bundesdagsvalg, og i den seneste tid har meningsmålingerne i Tyskland peget én vej for partiet: opad

Tysklands stærkeste parti er på vej ud i kulden Valget i Bayern var fyldt med rekorder. Valgstedsmålinger udpeger De Grønne og AfD til valgets sejrherrer.

I målingen fra Der Spiegel anfører over halvdelen af tyskerne, at de anser De Grønne for at være et midterparti. Noget, partiet også ser sig selv som på trods af sin mangeårige status som venstrefløjsparti.

»Vi er partiet for naturbeskyttelse, økologi og bæredygtighed. Er det venstreorienteret? Er det højreorienteret? Det er alt sammen bare politisk geografi. Vi kæmper uden forbehold for bevarelsen af det liberale demokrati,« siger Cem Özdemir, der er tidligere viceformand for partiet og nu sidder i Bundesdagen for De Grønne, til avisen Welt am Sonntag.

De Grønne er lige nu Bundesdagens mindste parti med 67 sæder mod socialdemokraternes 153, og ved valget i 2017 fik man knap 9 pct. af stemmerne. Men stemningen er siden da vendt til fordel for det miljøvenlige parti.

Ved delstatsvalget i Bayern i sidste uge strøg De Grønne endda forbi socialdemokraterne i SPD hvad angår vælgertilslutning.

Kommentar: Har socialdemokratismen ligefrem sejret sig ihjel? Noget må ske. Mange af de socialdemokratiske partier i Europa risikerer ellers at blive reduceret til rene kustoder for deres egen glorværdige historie.

Ifølge interne papirer fra partiet, som Der Spiegel har set, kommer de fleste af de seneste måneders nye grønne vælgere da også fra netop et haltende SPD, og den tendens har partisekretær Michael Kellner ifølge Spiegel tænkt sig at udnytte.

»Vi nyder godt af deres svagheder,« lyder det fra partisekretæren i det interne notat.

I interviewet med Welt am Sonntag udtrykker Cem Özdemir sin tvivl om fremtiden for de gamle, etablerede partier og vurderer, at Tyskland lige nu »oplever en regulær forskydning af det politiske landskabs teknoniske plader«.

Mellem 15 og 20 pct. af tyskerne ville ifølge den seneste uges meningsmålinger stemme på De Grønne, hvis der var valg til Bundesdagen i morgen.