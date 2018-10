Efterforskere: Skoleangreb på Krim var ikke terror, men massedrab - gerningsmand er identificeret

Mindst 18 personer er onsdag blevet dræbt og omkring 50 såret ved et skudangreb på en teknisk skole på halvøen Krim, oplyser de russiske myndigheder.

Russiske efterforskere formodede først, at der var tale om en »terrorhandling«, men myndighederne har nu skiftet betegnelsen for angrebet fra terror til massedrab, skriver Reuters.

Derudover er gerningsmanden identificeret som en 18-årig student ved navn Vladisláv Rosljakov. Han skulle ifølge Sergei Aksyonov, premierminister på halvøen, have begået selvmord, efter han havde skudt og dræbt flere på den tekniske skole, der ligger i byen Kerch. Nyhedsbureauet Tass har citeret lokale myndigheder for at sige, at de fleste af ofrene var studerende.

Skolens rektor, Olga Grebennikova, beskrev angrebet som et blodbad.

»Der er kroppe overalt, børnekroppe over alt. Det var en ægte terrorhandling,« har Grebennikova udtalt til lokale medier ifølge Reuters.

Ifølge rektoren blev der både affyret skud og kastet eksplosiver omkring på skolen.

Myndighederne formodede først, at der var tale om en gaseksplosion, men det blev senere ændret til, at en hjemmelavet bombe var blevet bragt til sprængning.

Videooptagelser fra stedet viste, hvordan pansrede køretøjer var opstillet ved indgangen til skolen, og ifølge den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, bidrog miltæret med forsyninger og hjælp til ofrene, skriver Reuters.

Kerch ligger nær en nyanlagt bro mellem Rusland og Krim på halvøens østlige del. Krim-halvøen var frem til 2014 en del af Ukraine, men Rusland annekterede den i 2014.