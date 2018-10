Norges regering siger undskyld til tusindvis af "tyskertøser"

Norges statsminister Erna Solberg gav onsdag på vegne af regeringen en officiel undskyldning til de "tyskerpiger", som efter Anden Verdenskrig blev straffet for deres relationer til tyske soldater.

Ifølge avisen VG indrømmede statsministeren samtidig, at de norske myndigheder handlede i strid med retsstatens principper.

»De brød med retsstatens grundprincip om, at ingen borger skal straffes uden dom eller dømmes uden rettergang,« sagde statsministeren.

Man anslår, at mellem 40.000 og 50.000 norske kvinder blev anholdt eller udvist af landet for at have forhold til de tyske soldater. Nogle af kvinderne blev straffet alene på en mistanke, mens andre blev straffet for at have forelsket sig og fået børn med soldaterne.

Den norske stat straffede kvinderne ved hjælp af "ægteskabsanordningen", der i strid med den norske grundlov blev indført med tilbagevirkende kraft.

Tyskerpigers børn blev registreret med hagekors

Undskyldningen kommer som en del af en større udredning, "Center for Studier af Holocaust og livssynsminoriteter" (HL-centeret) har lavet for den norske regering om behandlingen af tre udvalgte grupper efter Anden Verdenskrig.

I rapporten står der bl.a., at mange kvinder blev dømt på et helt fejlagtigt grundlag.

»Flere af dem, som blev mistænkt for at være "tyskertøs", var i realiteten uskyldige, eller havde kun gjort sig skyldige i at tale med eller smile til en tysk soldat. Hvorvidt relationen til en tysk mand var ægte eller ej, var ikke altid afgørende - reaktionerne fra både befolkning og myndigheder kunne være baseret på rygter,« står der.

HL-centeret har også undersøgt, hvordan Norge behandlede børn af medlemmerne i det Quisling-ledede norske parti National Samling samt norske søfolk, der var frihedsberøvede i Afrika.

Hele rapporten kan læses her.