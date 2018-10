Krim: Flere studerende dræbt i eksplosion på en læreanstalt

Flere personer er dræbt ved en eksplosion på en uddannelsesinstitut på Krim-halvøen.

Det rapporterer flere russiske nyhedsbureauer.

Angiveligt skulle eksplosionen være forårsaget af en »uidentificeret eksplosiv anordning«, som af uvisse årsager detonerede på et universitet i byen Kerch.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for Ruslands præsident Vladimir Putin, siger, at man ikke kan udelukke, at der er tale om en terrorhandling.

Et antiterrorkorps er nu ved at undersøge bygningen for øvrige mistænkelige genstande.

Russiske nyhedsbureauer rapporterer om mindst 10 dræbte og et større antal sårede. Nyhedsbureauet Tass har desuden citeret lokale myndigheder for at sige, at de fleste af ofrene var studerende.

Tidligere har redningsmandskab på stedet fortalt nyhedsbureauet AP, at der var tale om en gaseksplosion, mens nyhedsbureauet Reuters citerer skolelederen for at sige, at bevæbnede mænd åbnede ild og skød lærere og elever.

Offentlige institutioner i området er blevet evakueret som en sikkerhedsforanstaltning.

Kerch ligger nær en nyanlagt bro mellem Rusland og Krim på halvøens østlige del. Krim-halvøen var frem til 2014 en del af Ukraine, men Rusland annekterede den i 2014.