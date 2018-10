Studie afslører: »Problemet med seksuel chikane i parlamentet er endnu værre, end vi troede«

Opråb fra kvinder verden over har sat fokus på en usund kultur med sexisme, chikane og vold mod kvinder. Den internationale politiske scene ser ikke ud til at være en undtagelse for chikanen mod kvinder på arbejdspladsen.

Kvinder i Europaparlamentet føler sig undertrykt og chikaneret i en mandsdomineret arbejdskultur med trusler om vold og både psykologisk og seksuel chikane. Det viser et nyt studie fra Den Interparlamentariske Union og Europarådets Parlamentariske Forsamling, skriver CNN.

Studiet er baseret på interviews med 123 kvinder, 81 parlamentsmedlemmer og 42 parlamentspersonale, fra 45 europæiske lande. Undersøgelsen har et relativt lille omfang, men giver et indblik i, at mange kvinder lider og føler sig truet i arbejdskulturen i den politiske arena i EU.

»Som kvindeligt medlem af parlamentet, er jeg dybt bekymret over de her resultater, som viser, at problemet med seksuel chikane i parlamentet er endnu værre, end vi troede. Ikke alene er chikane en voldsom krænkelse af kvinders rettigheder, men det er også skidt for demokratiet. Vi er nødt til at anerkende den perverse effekt, som det kan have på kvindelige parlamentmedlemmers frihed til at handle,« siger Gabriela Cuevas, præsident for Den Interparlamentariske Union, til CNN.

47 pct. af kvinderne rapporterede eksempelvis, at de har modtaget trusler om død, voldtægt og vold. I undersøgelsen svarede 68 pct., at de har været mål for sexistiske kommentarer relateret til deres udseende og kønsstereotype, mens 25 pct. svarede, at de havde oplevet seksuel vold.