Tysk politi har pågrebet gidselstager i Köln

Tysk politi har anholdt en gidseltager i byen Köln, efter at der mandag har været en gidselsituation nær byens banegård. Det beskriver det lokale politi i byen i flere forskellige opslag på Twitter.

Billeder fra banegården i byen viser et massivt opbud af både brandvæsen og politi.

- I området omkring Breslauer Platz har der været en gidseltagning. Politiet er til stede med en indsatsstyrke og håndterer situationen. Undgå venligst området, skrev Polizei NRW mandag på Twitter.

Omkring klokken 15 erklærede politiet, at en gidseltager er taget til fange. I opslaget omtales vedkommende i bestemt ental, men det fremgår ikke tydeligt, om der kun er tale om en gerningsmand.

En operation i området er fortsat i gang, skriver politiet videre. Til nyhedsbureauet Reuters siger en talsmand for politiet, at en kvinde umiddelbart er taget som gidsel i McDonald's eller et apotek på stationen.

Tysk politi har i løbet af dagen informeret om operationen og forsøgt at slå en beretning fra det tyske magasin fokus om skududvekslinger ned.

Eksempelvis skrev politiet i et opslag:

- Vent venligst på officiel information og spred hverken rygter eller spekulationer. Sådan støtter du os. Vi har for nuværende ingen beviser for skud!

I et andet tweet understreger Kölns politi, at man ikke kan bekræfte hverken skud eller dødsfald. Generelt opfordrer politiet til, at man ikke spreder rygter eller lægger billeder på sociale medier af politiindsatsen.

- Post ingen billeder eller videoer af politiindsatsen! Stream ikke live, dermed hjælper i forbryderen, skriver Kölns politi.

Köln er en større by i den vestlige del af Tyskland.

Store dele af banegården i byen er lukket ned og evakueret. Deutsche Bahn skriver, at flere spor er lukkede og varsler forsinkelser.