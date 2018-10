Svenske socialdemokrater skal forsøge at danne regering

Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, bliver næste person, der skal forsøge at danne regering i Sverige.

Efter Moderaternas leder, Ulf Kristersson, kastede håndklædet i ringen søndag, har Riksdagens formand, talmannen, mandag givet opgaven videre til Löfven.

Det skriver avisen Expressen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson meddelte søndag talmann Andreas Norlén, at han ikke kan danne en regering, som ikke vil blive stemt ned.

Ligesom Kristersson får Löfven to uger til at danne en regering, som han mener vil overleve en afstemning i Riksdagen. Efter første uge af sonderingerne skal Löfven oplyse Norlén om, hvordan forhandlingerne går.

- Jeg har i dag besluttet at give Stefan Löfven opgaven at sondere forudsætningerne for at danne en regering, som kan tolereres af Riksdagen, siger Andreas Norlén mandag.

Sverige gik til valg 9. september. Resultatet gav ingen oplagt statsminister. Blandt andet fordi to ud af fire borgerlige partier nægter at støtte en regering, der passivt eller aktivt støttes af Sverigedemokraterna.

Det samme gør sig gældende for alle partier i den regerende rød-grønne blok.

Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Hans Mouritzen er der en chance for, at regeringsforhandlingerne munder ud i endnu et valg.

Hvis ikke skal et af de to borgerlige partier Liberalerna og Centerpartiet vælge at lade en socialdemokratisk regering danne, siger han.

Löfven stemt ned: Var det de sidste ord fra den fattige dreng, der endte som statsminister? Selv om et flertal i Rigsdagen vil af med ham, er Löfven vant til at kæmpe for tingene. Og god til at udmanøvrere sine konkurrenter.

- Nu bliver det Löfvén, der skal sondere mulighederne. Den eneste spinkle mulighed er, at han kan overtale Centerpartiet til at gå med i en S-ledet regering, skriver Mouritzen i skriftlig kommentar.

- Men det kræver, at Centerpartiet svigter sit valgløfte om at vælte Löfven. Sandsynligvis ender det hele derfor i et såkaldt "ekstravalg".

Löfven vil senere mandag afholde et pressemøde, skriver det svenske nyhedsbureau TT.