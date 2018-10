Tyskland ønsker asylaftale med Danmark

Tyskland har sendt et udkast til en aftale med Danmark, der skal smidiggøre behandlingen af asylansøgere efter Dublin-forordningen.

Det skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Forslaget om en aftale udspringer af den langvarige tvist mellem den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, og forbundskansler Angela Merkel.

Det fortæller Annegret Korff, som er talsmand i det tyske indenrigsministerium, til Kristeligt Dagblad:

- Vores ønske har været at finde en europæisk løsning efter den heftige interne debat, vi har haft mellem vores minister (Horst Seehofer, red.) og kansleren. Ønsket er en bilateral aftale mellem Danmark og Tyskland, så vi får en mere pragmatisk, flydende og effektiv udmøntning af Dublin-forordningen, siger hun.

- Det handler ikke om at ændre systemet, men om at gøre det mere effektivt. Lige nu diskuteres et nyt fælles asylsystem i Bruxelles, men vi håber på en midlertidig løsning med Danmark.

Annegret Korff fortæller, at de danske myndigheder har virket "åbne" for at lave en aftale.

Men den mulige aftale mellem Danmark og Tyskland møder skarp kritik fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet:

- Der er ingen grund til at indgå en aftale, som sender flere flygtninge og asylansøgere til Danmark. Det bryder vi os ikke om, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, supplerer:

- Vores holdning er selvfølgelig, at vi skal leve op til vores forpligtelser i Dublin-aftalen, men vi skal ikke leve op til yderligere forpligtelser, medmindre vi kan få noget tilsvarende tilbage fra tyskernes side, siger Mattias Tesfaye.

Både Tesfaye og Martin Henriksen har i flere måneder stillet en række spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Spørgsmålene er kommet, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med et EU-topmøde i juni sagde, at han var klar til at hjælpe Angela Merkel med at lette flygtningepresset i Tyskland, som har ført til store interne spændinger i den tyske regering.

Det har ikke været muligt for Kristeligt Dagblad at få en kommentar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).