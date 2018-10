Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj er løsladt fra fængslet

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er blevet løsladt fra et fængsel efter at have afsonet tre uger for at have organiseret demonstrationer mod regeringen.

Den 42 årige Putin-kritiker forlod et fængsel syd for Moskva tidligt søndag. Han talte med ventende journalister, før han satte sig ind i en bil, som ventede på ham.

For tre uger siden blev Navalnyj tilbageholdt igen, da han forlod et fængsel og troede, at han skulle løslades. Han havde siddet fængslet en måned for at have deltaget i en ikke godkendt protestaktion i Moskva.

Politifolk kom den 24. september op til ham i samme øjeblik, som han trådte ud gennem døren fra detentionscenteret, hvor en del af hans tilhængere og pressefolk ventede på ham. Han havde dengang tilbragt 30 dage i detentionen for at have organiseret en demonstration.

Men søndag blev han reelt sat på fri fod.

- I løbet af de 50 dage, hvor jeg har siddet i fængsel, har jeg set flere og flere tegn på, at dette regime er i frit fald, sagde Navalnyj med henvisning til beskyldningerne i udlandet mod den russiske efterretningstjeneste og den mislykkede opsendelse af en Sojuz-raket for få dage siden.

- Hvis nogen tror, at anholdelser kan skræmme eller stoppe os, så tager de fejl, sagde Navalnyj og rettede en tak til dem, som har støttet ham.

Navalnyj anses for at være en af præsident Vladimir Putins største rivaler, efter at den russiske leders popularitet er faldet betragteligt som følge af en stærkt upopulær pensionsreform.

Den omstridte pensionsreform, der hæver pensionsalderen for første gang i 80 år, indebærer, at pensionsalderen hæves fra 55 til 60 år for kvinder og fra 60 til 65 år for mænd.

Navalnyj er uddannet som advokat på Yale. Han har været med til at forsøge at organisere protestaktioner på baggrund af den udbredt vrede over pensionsreformen.

I 2007 startede han en kampagne mod korruption. Navalnij bruger sociale medier til at kommunikere med unge.

En betinget fængselsdom over ham for underslæb forhindrede, at han kunne stille op ved præsidentvalget i marts i år. Her blev Putin valgt til sin fjerde periode.