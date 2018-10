Luxembourgs premierminister står til genvalg trods mudret resultat

Søndag aften har de knap 256.000 stemmeberettigede i hertugdømmet Luxembourg givet deres folkevalgte ikke så få problemer.

Valget til hertugdømmets parlament gav et mudret resultat, og søndag aften står det ikke klart, hvorvidt landets liberale premierminister Xavier Bettel kan fortsætte.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bettel har siden 2013 stået i spidsen for en broget koalition bestående af sit eget parti, det liberalkonservative DP, det socialdemokratiske LSAP og de grønne.

Det største parti blev der konservative CSV, der i årtier sad tungt på premierministerposten i det lille land, men som måtte se sig slået af Bettel i 2013. Partiet fik 28 procent af stemmerne.

DP fik 17 procent, det samme gjorde LSAP, og de grønne fik 15 procent.

Særligt de grønne oplevede ved søndagens valg stor fremgang, men det ser ud til at være sket på bekostning af koalitionspartnerne.

Xavier Bettel meddelte søndag, at han nu vil konsultere Luxembourgs storhertug og bede om tilladelse til at indlede forhandlinger.

Her kan hans fremtid som premierminister afhænge af en anden af valgets vindere, Piratpartiet, der fordoblede sit stemmetal og fik lige under 7 procent af stemmerne.

Det er usikkert, hvad partiet i givet fald ville kræve for at støtte Bettels regering.

Hvis de foreløbige resultater holder, har den siddende regering fået 30 mandater i parlamentet. Det kræver 31 mandater for at have flertal.