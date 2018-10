Sverige-kender: Regeringsdannelse i Sverige er vanskelig

Søndag har det største borgerlige parti i Sverige, Moderaterna, opgivet at danne regering.

Det fortalte partilederen, Ulf Kristersson, på et pressemøde, efter at han var mødtes med formanden for landets parlament, den såkaldte talmann.

Og det sætter det svenske politiske system i en meget svær situation, lyder det fra adjunkt og ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, Lars Hovbakke Sørensen.

- Det betyder, at vi nu vil få endnu en uklar og vanskelig situation. Der er ikke nogen, som har en klar plan, så det bliver formentlig et langvarigt forløb.

For mere end en måneder siden blev der afholdt valg i Sverige.

Det gav et mudret resultat, hvor den borgerlige blok, Alliansen, fik 143 mandater. Imens fik den rød-grønne fløj 144 mandater. Der skal 175 mandater til et flertal.

Siden 2. oktober har Moderaternas leder arbejdet for at danne en regering med flere partier i Riksdagen uden held.

Derfor invitere talmannen mandag til samtaler mellem de øvrige partiledere for at finde ud af, hvordan arbejdet med at danne regering skal fortsætte.

Lykkes det ikke, kan det ende i et ekstra valg.