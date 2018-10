Sveriges borgerlige partier opgiver at danne regering

Den borgerlige statsministerkandidat Ulf Kristersson fra Moderaterna har opgivet at danne regering.

Det siger han søndag middag på et pressemøde.

»Jeg har undersøgt alle muligheder, som jeg ønskede, de regeringer, jeg ville lede, og som kunne tolereres af Riksdagen. Jeg har gjort alt, jeg kunne. Nu er det ikke længere mig, som har ansvaret for processen,« siger han.

Ulf Kristersson forklarer, at han lige nu ikke kan se nogen mulighed for regeringsdannelse mellem de borgerlige partier i Alliansen, og derfor har han meldt Andreas Norlén, der er formand for Riksdagen, at han kaster håndklædet i ringet.

Det var Andreas Norlén, der i forrige uge Ulf Kristersson om at forsøge at danne regering. Siden har den borgerlige lejr forsøgt at få regeringskabalen til at gå op.

Forhandlingerne blev fredag skærpet, da Ulf Kristersson via et offentligt opslag på Facebook gav sine tre støttepartier et ultimatum: Accepter en borgerlig regering uden støtte fra Socialdemokraterna eller lad være at gå med i en regering.

Lederen af det svenske parti Liberalerna afviste lørdag at fortsætte regeringsforhandlingerne, hvis ikke målet var at danne en regering, der omfatter alle fire Allians-partier. En melding, Centerpartiet senere tilsluttede sig, mens de svenske kristendemokraters formand accepterede Ulf Kristerssons ultimatum.

Det fik de svenske medier til at tale om dyb splittelse i den borgerlige fløj. Men det afviste Ulf Kristersson søndag på pressemødet.

»Stemningen har været god, selv når vi har været uenige. Vi er altid skiltes som venner - det bliver man nødt til at kunne«.

Nu er det Riksdagens formand, der skal bestemme, hvad næste træk i balladen om den svenske regeringsdannelse skal være.