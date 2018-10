Merkels bayerske allierede står til store tæsk i delstatsvalg

Den tyske forbundskansler Angela Merkels allierede i Bayern har kurs mod det dårligste resultat i mere end 60 år, når sydtyskerne søndag afholder delstatsvalg.

CSU, der er søsterparti til Merkels CDU, vil ifølge de seneste målinger få 34 procent af stemmerne og dermed miste det absolutte flertal.

Partiet har ellers med undtagelse af en enkelt valgperiode siddet på flertallet siden 1960'erne.

Mens centrumhøjrepartiet CSU står til store valgtæsk, ser det miljø- og indvandringsvenlige parti De Grønne ud til at gå markant frem. Partiet står således til 19 procent af stemmerne i den seneste måling - mere end en fordobling af resultatet fra seneste delstatsvalg.

Dermed vil partiet samtidig - hvis målingen holder stik - overhale socialdemokraterne fra SPD og blive det næststørste parti.

Det regionale protestparti Frie Vælgere og det indvandrerkritiske AfD ser begge ud til at få omkring ti procent af stemmerne.

CSU's ministerpræsident i Bayern, Markus Söder, vil i så fald komme på en svær opgave, når han skal forme en koalitionsregering i delstaten.

Et fragmenteret valgresultat kan tvinge Söder, der allerede har afvist at samarbejde med AfD til at indgå en akavet alliance med det venstreorienterede parti De Grønne.

CSU's partileder, Horst Seehofer, der samtidig er tysk indenrigsminister, kan blive tvunget til at afgive en af sine poster efter delstatsvalget i Bayern, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Således har hans hårde kurs over for asylansøgere skræmt for mange vælgere væk.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel fra søsterpartiet CDU, vil spændt følge udfaldet af valget i Bayern. Flere eksperter tror, at hun vil græde tørre tårer over CSU's nedtur.

Merkel har været hårdt presset i sin regering af Horst Seehofer. Han har insisteret på en så markant flygtningepolitik, at forbundsregeringen tidligere i år var på sammenbruddets rand.

CSU i Bayern har under valgkampen også slået på en hård linje over for indvandring. Ministerpræsident Söder vakte tidligere i år opsigt ved at beordre kors og krucifikser hængt op på offentlige kontorer.

Men vælgerne bider ikke på. En del af CSU's vælgere er sivet til AfD, som har en endnu mere slagkraftig retorik over for indvandrere.